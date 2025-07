Ufficiale Carpi, arriva dal Cesena un rinforzo per la difesa: è il 2005 Enea Pitti

L’AC Carpi comunica di avere acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del difensore Enea Pitti.

Enea, strutturato difensore mancino classe 2005, è reduce da una stagione con la Primavera 1 del Cesena in cui ha totalizzato 25 presenze condite da 2 reti. Come altre esperienze, Pitti annovera stagioni nei Settori Giovanili di Siena, Fiorentina e Cesena, società romagnola con la quale ha esordito anche in Prima Squadra (2 presenze in Coppa Italia Serie C nella stagione 2023/24).

Pitti ha sottoscritto un prestito dal Cesena di valenza annuale, con scadenza il 30 Giugno 2026.

“Sono davvero carico per questa nuova avventura. Arrivare in una piazza come Carpi, che ha una storia importante e non ha bisogno di presentazioni, è per me un grande stimolo. Non vedo l’ora di iniziare, conoscere i miei nuovi compagni e mettermi subito a disposizione del Mister. Voglio dare tutto per questi colori e crescere, sia come giocatore che come persona, aiutando il gruppo a raggiungere gli obiettivi stagionali.”