Carpi, Morrone: "Al 99% la gara col Padova sarà rinviata. Mercato? Amplieremo la rosa"

Il direttore generale del Carpi Alfonso Morrone ha parlato in conferenza stampa della difficile situazione in casa emiliana con un numero cospicuo di giocatori positivi al Covid-19: “Al momento la squadra non ha ancora ripreso l’attività dato il numero ancora esiguo di negativi e negativizzati. È una situazione complessa che ci impone di dover prestare la massima attenzione tenendo in prima considerazione la salute dei nostri atleti e tesserati. Fortunatamente le recenti negativizzazioni ci fanno guardare al futuro con un pizzico di ottimismo in più. Speriamo di poter dichiarare presto conclusa una vera e propria calamità che ha colpito la nostra squadra in un momento chiave della stagione. Padova? Oggettivamente non vedo le possibilità per disputare la gara domenica. Ora vedremo se potremo attingere al terzo rinvio d’ufficio o se provvedere all’utilizzo dello slot, ma posso sbilanciarmi con un 99% di possibilità che la gara venga rinviata. - continua Morrone dal sito ufficiale – Mercato? Il nostro direttore sportivo è al lavoro e in contatto costante con me e la proprietà per ampliare e rinforzare la rosa. Saranno settimane difficili, considerando anche il fatto che dallo scorso 17 dicembre la squadra non esegue una sessione d’allenamento completa. In queste prime ore di mercato abbiamo ricevuto diverse richieste d’informazione non solo per Tommaso Biasci ma anche per altri nostri giocatori. La cosa ci inorgoglisce e ci impone di rimanere ancora più vigili sull’evolversi della situazione. Il Carpi ha una proprietà solida e di conseguenza la fortuna di non dover cedere a qualsiasi costo”.