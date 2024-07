Ufficiale Carpi, per la difesa arriva Zagnoni. Firma un biennale con i biancorossi

vedi letture

È con una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Carpi "comunica di avere acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del difensore Davide Zagnoni, che ha sottoscritto un contratto di valenza biennale, con scadenza il 30 Giugno 2026.

Davide è un difensore centrale di esperienza con il vizio del gol. Classe ‘95, cresciuto nelle giovanili del Parma, con trascorsi tra le altre a Piacenza, Lentigione (di cui era Capitano) e Imola, Zagnoni ha collezionato più di 150 presenze in Serie D – condite da ben 25 reti – e oltre 50 in Lega Pro. Davide arriva in biancorosso dopo un’ultima stagione vissuta in Serie C alla Vis Pesaro, in cui ha totalizzato 36 presenze e messo a segno 3 gol".

Fanno poi seguito le prime parole del giocatore da nuovo volto biancorosso: "Sono davvero contento di iniziare questa avventura in una piazza importante come Carpi - si legge sui canali ufficiali del club -. Dopo 17 anni sono tornato 'a casa' e non c’è modo migliore di farlo tra i professionisti: voglio ringraziare il presidente Lazzaretti, il Ds Bernardi e mister Serpini che mi hanno voluto fortemente e mi hanno trasmesso tutto il loro entusiasmo per questo nuovo percorso. Ci sarà da sudare e da faticare in un girone che assomiglia più a una B2 che a una C, ma è la parte stimolante e bella del gioco e ci faremo trovare pronti. Non vedo l’ora di iniziare e incontrare i nostri tifosi che saranno sicuramente l’arma in più!".