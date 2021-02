Carpi, stagione finita per Rossini: si apre il rebus portiere per i biancorossi?

Brutte notizie per il Carpi: l'infortunio patito sabato scorso ad Arezzo dal portiere Andrea Rossini è ben più grave del previsto.

Inizialmente, essendo scongiurate fratture, si pensava a un mese di stop, ma, come ha fatto sapere la società, gli ultimi controlli hanno evidenziato una situazione più grave: "Anche l’ultimo consulto medico inoltre, al quale si è sottoposto l’estremo difensore biancorosso, ha caldamente consigliato la via dell’operazione chirurgica per risolvere le lesioni alla spalla destra. Un iter che inizierà la prossima settimana e che prevede circa tre mesi di stop per l’atleta", questa una parta del comunicato.

Stagione quindi terminata per il classe '90, che apre adesso tanti possibili scenari. Il giovane Alessio Pozzi, sceso in campo titolare contro il Sudtirol per la sua seconda partita stagionale (la prima contro la Triestina), ha dimostrato di meritare la fiducia accordatagli, e Matteo Rossi non è stato da meno nella gara disputata contro la VirtusVecomp Verona. Spazio quindi ai due per il rush finale di stagione?

La situazione non è da escludere. Più difficile pensare a nuovi innesti nel mercato svincolati, ma indubbiamente il club dovrà adesso fare delle valutazioni in merito: e, per quanto remota, non è evitabile neppure questa circostanza.