Carpi stangato dalla Co.Vi.So.C: il club si affida all'Avv. Grassini e preannuncia ricorso

Dopo il Novara, anche il Carpi farà ricorso avverso la bocciatura della Co.Vi.So.C, che ha rigettato la domanda di iscrizione degli emiliani al prossimo campionato di Serie C.

Questa la nota della società:

In merito alla comunicazione emanata in data Giovedì 8 Luglio alle ore 23.05 dalla Co.Vi.So.C, il Carpi Fc 1909 annuncia di aver dato mandato al Legale Avv. Mattia Grassani di procedere con l’avvio delle pratiche per il ricorso, ritenendo di aver operato in linea con le normative vigenti e federali, al fine di completare la domanda di iscrizione al campionato di Serie C 2021/22.