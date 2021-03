Carrarese e Covid-19: in panchina vanno i super baby. Ma con l'Olbia si chiede il rinvio?

Si deve saper fare di necessità virtù: soprattutto quando il Covid-19 colpisce.

Ma leggere la distinta della Carrarese nel derby vinto contro il Livorno ha fatto sicuramente strano: per sopperire alle assenze date dal virus, infatti, mister Silvio Baldini si è trovato costretto ad aggregare alla prima squadra dei giovanissimi talenti del settore giovanile azzurro... persino un classe 2005! Ha infatti fatto il suo esordio nelle distinte pro Mattias Bonafede, terzino di spinta, età da Allievi, ma con lui anche un classe 2004, il centrocampista Francesco Baldecchi; si annovera poi un 2003 in quota Primavere, il centrocampista Tommaso Bertipagani. A chiudere il quintetto, due classe 2002, gli attaccanti Matteo Biasci e Giacomo Dell'Amico.

Alle porte, però, la sfida contro l'Olbia, valida per la 31^ giornata del campionato e in programma in terra sarda mercoledì: il jolly da poter sfruttare per chiedere il rinvio c'è, e non è un'utopia che sia utilizzato in questa occasione.