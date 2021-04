Carrarese, tutto è pronto: stasera l'esordio di Di Natale su una panchina pro

Allora furono Pasquale Marino e lo Spezia, adesso Silvio Baldini e la Carrarese: ma la carriera di allenatore di dell'ex bomber di Udinese ed Empoli Antonio Di Natale nasce sotto la stella dei suoi due maestri, che lo hanno allenato nelle due citate piazze.

Con Marino, il classe '77 ha iniziato la carriera di mister nell'estate del 2018 allo Spezia, come collaboratore tecnico prima e come allenatore dell'Under-17, poi, alla Carrarese approda nel post Baldini, dopo le dimissioni del trainer che ha consigliato al club il suo profilo: e con la Carrarese si misurerà per la prima volta nel calcio professionistico.

Stasera, tra le mura amiche del "Dei Marmi", per Di Natale inizia l'arduo percorso, che dovrà portare alla salvezza senza neppure i playout una squadra partita per centrare la promozione in Serie B, e che adesso ha solo un punto di margine dagli spareggi per evitare la retrocessione: avversario di turno, la Lucchese, penultima in graduatoria e con un piede già nella fossa. Ma con l'altro ancora in bilico, e con tanta voglia di provare a fare l'impresa.

Per Di Natale e i suoi non sarà facile, ma c'è l'obbligo di provarci.