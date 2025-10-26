Casarano, Di Bari dopo il ko di Siracusa: "Espulsione decisiva, ma certi cali non sono accettabili"

Il tecnico Vito Di Bari analizza così la sconfitta del Casarano sul campo del Siracusa, partita nata bene ma finita male: "Sapevamo che non sarebbe stata una gara semplice - ha esordito -. Nella prima mezz’ora abbiamo creato tanto e giocato con personalità, ma non siamo stati concreti. Il loro pareggio li ha rinvigoriti e da lì l’inerzia è cambiata”.

Poi il momento chiave: “L’espulsione ha stravolto tutto. Non cerchiamo scuse, ma in inferiorità abbiamo faticato a rimanere lucidi. Dobbiamo imparare a gestire meglio certe situazioni”.

Un monito alla squadra sul piano mentale:

“Contro Foggia e Siracusa gli episodi non ci hanno aiutato, ma una squadra esperta come la nostra deve mostrare più attenzione. Ci serve equilibrio, perché cali di concentrazione così non possiamo più permetterceli”.