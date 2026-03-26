Casertana, contro il Sorrento senza Kallon: è impegnato in Azerbaigian con la Sierra Leone

La Casertana dovrà fare a meno dell’esterno offensivo Yayah Kallon per la sfida di questo fine settimana contro il Sorrento. Il giocatore, come comunica la società in una nota sui social, ha infatti raggiunto i compagni della Sierra Leone a Baku, in Azerbaigian, per la sfida coi padroni di casa valevole per le FIFA Series 2026.

“Kallon ha raggiunto Baku con la nazionale della Sierra Leone. L'attaccante rossoblù ha iniziato la preparazione con i Leone Stars in vista del test amichevole contro l'Azerbaigian valevole per le FIFA Series 2026 in programma il 30 marzo allo stadio 'Mehdi Huseynzade' di Sumgayit. - si legge nel comunicato - Annullato, invece, il test inizialmente in programma il 27 marzo con l'Oman”.

In questa stagione l’attaccante arrivato in estate dall’Hellas Verona ha collezionato 30 presenze in campionato segnando tre reti e fornendo ben sei assist ai compagni di squadra. E saltato solo tre partite tutte a marzo e per squalifica.