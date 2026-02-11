Episodi di razzismo in Casertana-Crotone? Il club calabrese: "Solo un fraintendimento"

Si è parlato molto, nelle ultime ore, di un possibile episodio di razzismo durante il match di ieri - Serie C, Girone C - tra Casertana e Crotone, con la panchina pitagorica che avrebbe offeso l'attaccante dei campani Yayah Kallon con epiteti razzisti: grande nervosismo sul momento, relativo alla sostituzione dell'attaccante, con lo staff della Casertana che avrebbe evitato il peggio, ovvero una rissa.

A tal proposito, però, il Crotone vuole precisare quanto segue:

"Il Football Club Crotone, in merito al presunto episodio di discriminazione razziale attribuito a un proprio tesserato e che si sarebbe verificato durante la gara disputata ieri allo Stadio Alberto Pinto contro la Casertana, intende smentire con assoluta fermezza qualsiasi ricostruzione in tal senso, ritenendo piuttosto che quanto riportato possa essere frutto di un fraintendimento da parte del diretto interessato, circostanza peraltro supportata dal fatto che nei pressi del punto in cui si sarebbe verificato l’episodio era presente il quarto ufficiale di gara, il quale, in caso di reale offesa, sarebbe intervenuto immediatamente segnalando l’accaduto e determinando l’adozione di un provvedimento disciplinare diretto sul campo.

La società, da sempre impegnata nella promozione dei valori del rispetto, dell’inclusione e della lealtà sportiva, respinge con decisione ogni accusa di razzismo o discriminazione, ritenendola infondata e priva di riscontri. I propri tesserati non hanno mai posto in essere comportamenti di tale natura, come confermato anche dal clima di reciproco rispetto che ha sempre caratterizzato i rapporti con la squadra avversaria, al di là della sana rivalità sportiva.

Il Club collaborerà pienamente con le autorità competenti affinché l’accaduto venga chiarito nel più breve tempo possibile, con l’obiettivo di accertare la verità dei fatti e tutelare la propria immagine, che non può prescindere da valori fondamentali da sempre parte della propria storia e della propria identità".