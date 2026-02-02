TMW Sondaggio del Potenza per Yayah Kallon: la Casertana non lo fa partire

Sondaggio del Potenza per l'esterno d'attacco Yayah Kallon, classe 2004. Secondo quanto raccolto da TMW, la Casertana non ha intenzione però di lasciarlo partire in questo mercato di gennaio.

L'ex giocatore di Verona, Genoa Bari e Salernitana è approdato alla Casertana la scorsa estate dopo il prestito dell'ultima stagione ed ha collezionato fino a qui 23 presenze con un gol e 5 assist fino a qui.