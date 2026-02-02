TMW
Sondaggio del Potenza per Yayah Kallon: la Casertana non lo fa partire
TUTTO mercato WEB
Sondaggio del Potenza per l'esterno d'attacco Yayah Kallon, classe 2004. Secondo quanto raccolto da TMW, la Casertana non ha intenzione però di lasciarlo partire in questo mercato di gennaio.
L'ex giocatore di Verona, Genoa Bari e Salernitana è approdato alla Casertana la scorsa estate dopo il prestito dell'ultima stagione ed ha collezionato fino a qui 23 presenze con un gol e 5 assist fino a qui.
Altre notizie Serie C
UfficialeLatina, arriva a titolo definitivo dal Foggia l'attaccante Cheikh Sylla: accordo fino al 2027
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile