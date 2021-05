Casertana, D'Agostino: "Lo stadio si farà. Juve Stabia? Dimostrato di esser più forti"

Giuseppe D'Agostino, presidente della Casertana, ai canali ufficiali ha commentato la vicenda stadio: "Voglio ringraziare sia l'amministrazione comunale che tutti i componenti che hanno fatto parte della conferenza di servizi. Li ringrazio per l'impegno che stanno mettendo nel nuovo progetto stadio che abbiamo presentato. Da parte di tutti c'è la volontà che il progetto vada in porto. La conferenza di servizi è andata benissimo, eravamo tutti quanti contenti per come è andata. Ci sono state chieste delle integrazioni che ci potevano stare e nel giro di qualche giorno presenteremo tutti i documenti richiesti. Vi posso garantire che lo stadio si farà, c'è la volontà di tutti per far sì che la cosa si realizzi. Ma dobbiamo fare tutto nel modo giusto: intanto è arrivato l'assenso da parte di tutte le componenti per la costruzione dello stadio. Dico ai tifosi di stare tranquilli perché stiamo lavorando per lo stesso obiettivo. Garantisco che lo stadio a Caserta si farà. Non è solo una questione di sport, è anche una questione di vita. Come città non siamo inferiori a nessuno, è giusto che si incominci a fare qualche cosa di importante. Noi vogliamo entrare nella storia".

Sull'eliminazione ai playoff per un rigore discusso: "È stato un brutto colpo. Siamo andati a Castellammare e abbiamo dimostrato di essere più forti di loro. Questa è una squadra che ha veramente voglia, di ragazzi giovani ma che ha già giocato a calcio. Abbiamo fatto bene anche se potevamo fare ancora meglio".