Castorani ancora protagonista. Sesto gol in campionato e la B è pronta all'assalto

Ieri con il suo gol al 15' Manuele Castorani, centrocampista toscano classe 1999, ha dato il via alla vittoria della sua Virtus Francavilla sul campo della Vibonese nel 22° turno di Serie C. Per il club pugliese quello di ieri è stato il terzo successo nelle ultime quattro giornate, ma soprattutto la conferma delle ambizioni playoff in vista del finale di stagione. Per il giocatore uscito dal settore giovanile dell'Empoli, invece, un ulteriore iniezione di stima in proiezione mercato. Già a gennaio, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, la Virtus ha dovuto reggere l'assalto di due club di Serie B come Cosenza e Pordenone e in vista dell'estate con già sei gol a referto in 19 apparizioni l'attenzione su di lui è destinata ad aumentare.