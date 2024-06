Ufficiale Catania, colpo fra i pali. Dalla Lazio arriva a titolo definitivo Marius Adamonis

Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società Sportiva Lazio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marius Adamonis, che ha sottoscritto un contratto pluriennale legandosi alla nostra società dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione 2026/2027.

Nato il 13 maggio 1997 a Panevėžys, in Lituania, ha debuttato in Nazionale nel 2022.

Dopo gli esordi in patria con l'Atlantas Klaipeda, prima nella massima serie e successivamente in una gara valevole per le qualificazioni all'Europa League, il portiere è giunto in Italia nel 2016.

Ha completato la sua formazione calcistica nella Primavera della Lazio.

In B, ha vissuto due annate con la Salernitana, contribuendo alla promozione in A nel 2021.

In C, ha indossato le maglie della Casertana, del Catanzaro, della Sicula Leonzio e del Perugia: con la squadra umbra, nel torneo appena concluso, ha collezionato 36 presenze mantenendo la porta inviolata in 15 occasioni.