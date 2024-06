Ufficiale Catania, colpo in panchina. Domenico Toscano è il nuovo allenatore degli etnei

Colpo in panchina per l'ambizioso Catania, che ha ufficializzato Domenico Toscano come nuovo allenatore. Dopo la straordinaria cavalcata col Cesena, culminata con la promozione in B, il tecnico ha deciso di accettare la proposta degli etnei. Di seguito il comunicato ufficiale del Catania.

Catania Football Club rende noto di aver definito l’intesa con il signor Domenico Toscano, che nella stagione sportiva 2024/2025 assumerà la conduzione tecnica della prima squadra.

Nato a Cardeto (Reggio Calabria) il 4 agosto 1971, l’allenatore ha conquistato in carriera quattro promozioni in Serie B: con la Ternana nel 2012, con il Novara nel 2015, con la Reggina nel 2020 e con il Cesena nel campionato appena concluso.

Il Catania illustrerà i dettagli dell’accordo nel corso di una conferenza stampa in programma oggi, con inizio alle ore 15.30, al “Massimino”. La conferenza sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Catania FC e sulla pagina Facebook ufficiale.

Prima la risoluzione col Cesena

Il Cesena FC comunica di avere sottoscritto in data odierna la risoluzione consensuale anticipata del contratto di prestazione sportiva dell'allenatore della prima squadra Domenico Toscano e del suo staff. Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata, il proficuo lavoro svolto durante questi due anni e per i prestigiosi traguardi sportivi conquistati. Il club gli porge i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera ed estende il ringraziamento ai suoi collaboratori Michele Napoli e Andrea Nocera.