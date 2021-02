Catania, con Lo Monaco finisce in tribunale. Richiesta danni da 4 milioni e mezzo di euro

vedi letture

Finirà in tribunale il sodalizio sportivo fra il Catania e Pietro Lo Monaco storico ad del club etneo. A rivelarlo è il quotidiano La Repubblica che parla di una citazione in giudizio da parte della società siciliana nei confronti del suo ex dirigente (assiema all’ex consigliere Ida Linda Reitano) per mala gestione e responsabilità nei confronti della società rossazzurra, relative al periodo 2016-2019. Il club, ha chiesto anche il sequestro conservativo di beni fino per poco meno di 4 milioni e mezzo di euro, nei confronti di Lo Monaco, e di 1 milione e mezzo di euro, nei confronti della Reitano. Dall'altro lato, però, restano i tre decreti ingiuntivi, con una richiesta di pagamento di oltre un milione di euro, presentati dallo stesso Lo Monaco nei confronti del Catania, con l'ex direttore rossazzurro che ritiene di essere a sua volta creditore per mancata riscossione delle proprie spetanze.