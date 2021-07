Catania e Pescara pronte a darsi battaglia per lo svincolato Russini

vedi letture

Simone Russini è una delle occasioni migliori che offre il mercato degli svincolati per quanto riguarda la Serie C. Terminato il suo contratto col Cesena, il centrocampista classe '96 è adesso libero e potrebbe andare in scena un duello tra grandi della terza serie. Come riporta TuttoC.com, infatti, Catania e Pescara sono pronte a darsi battaglia per averlo.