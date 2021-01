Catania, Pecorino resta nel mirino della Juventus. Nonostante il no di Tacopina

La Juventus non molla la pista che porta a Emanuele Pecorino del Catania, con cui ha segnato cinque reti in 14 gare in questa stagione. Il giovane attaccante solo pochi giorni fa era stato blindato dal neo patron etneo Joe Tacopina, ma questo non è bastato per frenare le voci soprattutto perché il giocatore vorrebbe non perdere questo treno e starebbe spingendo per cambiare maglia. Inoltre l’offerta sul piatto è di quelle molto interessanti, attorno al milione di euro più bonus, che potrebbero portare nelle casse del Catania quei soldi che servirebbero a rinforzare la rosa di mister Raffaele come ammesso anche dal direttore dell’Area Tecnica Maurizio Pellegrino. I prossimi giorni potrebbero quindi risultare decisivi per il futuro del classe 2001.