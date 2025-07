Ufficiale SudTirol, torna Pecorino a rinforzare l'attacco: arriva in prestito dalla Juventus

Emanuele Pecorino torna a vestire la maglia del SudTirol. L’attaccante classe 2001 infatti si è trasferito in biancorosso dalla Juventus a titolo temporaneo. Lo comunica la Lega B nell’apposita sezione del suo sito ufficiale relativa al calciomercato.

Pecorino, che nella passata stagione ha vestito la maglia del Frosinone segnando un gol in 20 presenze, torna così in Alto Adige dove nel 2023/24 mise a segno quattro gol in 26 presenze. Si aspetta ora i comunicati dei due club per capire se si tratterà di prestito secco o saranno inseriti diritto e/od obblighi di riscatto a favore dei sudtirolesi.