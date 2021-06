Catania, primo ok della Covisoc verso l'iscrizione. Adesso occorre ricapitalizzare per 2,5mln

Arrivano buone notizie circa l'iscrizione del Catania al prossimo campionato di Serie C. Stando a quanto riportato da La Sicilia la Covisoc ieri ha fatto sapere al club etneo che non ci sono problemi nei documenti presentati lo scorso 31 maggio in merito all'indice di patrimonializzazione e questo è un primo segnale importante in vista della deadline per le iscrizioni del 28 giugno. Il quotidiano scrive anche che l'intenzione del Catania sarebbe quella di presentare tutti gli incartamenti per essere presenti nella Lega Pro 2021/2022 entro il 25 ed entro questa data bisognerà ricapitalizzare per racimolare i 2,5 milioni di euro necessari.