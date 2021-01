Catanzaro, in arrivo un nuovo esterno per Calabro: vicino l'ex Livorno Antonio Porcino

Colpo in entrata per il Catanzaro. Come riporta il Corriere dello Sport il club del presidente Floriano Noto è vicino all'accordo con Antonio Porcino, laterale mancino svincolatosi dal Livorno dopo la messa in mora del club labronico.