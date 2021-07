Catanzaro, sogno Ronaldo. Piace anche Armellino del Monza

Il Catanzaro sogna in grande e vuole allestire una rosa in grado di lottare per la promozione. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, il club calabrese ha messo nel mirino il brasiliano Ronaldo del Padova che è appetito anche in B. Si tratterebbe di un ritorno, il capitano dei biancoscudati ha appena vissuto una stagione da protagonista con dieci reti messe a segno. Un'altra idea per il Catanzaro è quella riguardante Marco Armellino, centrocampista in uscita dal Monza che piace anche al Pescara.