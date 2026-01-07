TMW
Cavese, Guida a un passo dall'addio. L'attaccante pronto a firmare con la Reggina
Dopo 15 presenze, quasi tutte da titolare, senza alcun gol con la maglia della Cavese in questa prima parte della stagione per l’attaccante Angelo Guida si prospetta un futuro in Serie D. Il classe 2002 infatti, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, vestirà la maglia della Reggina e nella giornata di domani sarà in Calabria per le visite mediche e la firma sul contratto. Il giocatore si trasferirà con la formula del prestito.
