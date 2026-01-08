Cavese, Guida scende in Serie D: giocherà in prestito alla Reggina. I comunicati
Il giovane attaccante Angelo Guida andrà a farsi le ossa in Serie D dopo aver giocato 15 gare in terza serie con la maglia della Cavese. Come anticipato infatti il giocatore andrà in prestito semestrale alla Reggina. Questi i comunicati dei due club:
"Cavese 1919 rende noto di aver trasferito in prestito temporaneo sino al 30 giugno 2026, le prestazioni sportive dell’attaccante Angelo Guida alla Reggina 1914. Ad Angelo l’augurio sincero di disputare una grande seconda parte di stagione".
"AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Angelo Guida dalla Cavese.
Nato a Caserta il 24 agosto 2002, cresce nel settore giovanile della Salernitana, completando l’intero percorso fino alla formazione Primavera. Nella stagione 2022/2023 indossa la maglia della Casertana, con cui totalizza 21 presenze e 3 reti. Successivamente approda in Lega Pro, vestendo le maglie di Turris e Brindisi. Nella prima parte della stagione ha militato nella Cavese, collezionando 16 presenze e mettendo a referto due assist.
Indosserà la maglia n. 32".