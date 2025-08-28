Ufficiale
Cittadella, arriva in prestito dal Trapani il centrocampista Luca Verna
L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione, in prestito dall’ F.C. Trapani, delle prestazioni sportive di Luca Verna.
Centrocampista classe 1993 nato a Lanciano, Verna ha collezionato in carriera oltre 300 presenze tra Serie B e Serie C. Debutto tra i professionisti con il Lanciano, poi vestirà le maglie di: Grosseto, Pisa, Carpi, Cosenza, Ternana, Catanzaro, Catania e Trapani.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
