Ufficiale Cittadella, arriva in prestito dal Trapani il centrocampista Luca Verna

L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione, in prestito dall’ F.C. Trapani, delle prestazioni sportive di Luca Verna.

Centrocampista classe 1993 nato a Lanciano, Verna ha collezionato in carriera oltre 300 presenze tra Serie B e Serie C. Debutto tra i professionisti con il Lanciano, poi vestirà le maglie di: Grosseto, Pisa, Carpi, Cosenza, Ternana, Catanzaro, Catania e Trapani.