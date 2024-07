Ufficiale Colpo in attacco del Pineto: arriva Ferdinando Del Sole a titolo definitivo

vedi letture

Nuova avventura in Abruzzo, dopo quella con la maglia del Pescara a inizio carriera, per Ferdinando Del Sole. L'attaccante classe '98, di proprietà della Juventus Next Gen, è stato acquistato a titolo definitivo dal Pineto con cui ha firmato un contratto pluriennale. Del Sole vanta 30 presenze in B con Pescara e Juve Stabia, 119 presenze in serie C e Coppa Italia con le maglie di Juventus, Ancona, Latina e Potenza.

Queste le sue prime parole ai canali ufficiali del suo nuovo club: "Ho accettato subito Pineto perché conosco la serietà e la programmazione di questa società che ha un grande presidente e un direttore sportivo che ha allestito e sta allestendo un’ottima squadra e so che potremo fare bene. Sicuramente il sistema di gioco di mister Cudini è confacente alle mie caratteristiche e sono convinto che posso fare veramente bene grazie ai suoi insegnamenti. - prosegue l'attaccante - Fisicamente sto bene e spero di poter contribuire agli obiettivi del Pineto e fare qualcosa di importante perché ci sono tutti i presupposti. Nel nostro girone ci sono diverse squadre importanti ma non posso fare un pronostico: è sempre il campo il vero giudice. Io provengo dal girone C che è molto duro, ma ho visto che il B è un girone molto tecnico. Torno in Abruzzo con grande emozione perché è dove sono cresciuto come calciatore e come uomo”.