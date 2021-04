Como, Gattuso dopo il ko di Olbia: "Risultato inaccettabile, non stiamo facendo il massimo"

Il tecnico del Como Giacomo Gattuso dopo la pesante sconfitta sul campo dell'Olbia (3-0 per i sardi) prova a dare la scossa alla propria squadra, ancora capolista del Girone A di Serie C, in vista del finale di campionato: "Abbiamo preso dei gol veramente strani, soprattutto il primo e lì ci siamo disuniti. Le energie e le forze sono quelle che sono e condizionano anche un'eventuale rimonta. Noi stiamo facendo il massimo per raggiungere il nostro obiettivo e ora dobbiamo unirci ancora di più. - continua Gattuso come riporta Tuttoc.com - Si tratta di un risultato inaccettabile anche se al gruppo e al sottoscritto non posso rimproverare nulla perché stiamo facendoci tutti un mazzo tanto".