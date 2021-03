Compensi agli agenti nel 2020: guidano Novara e Perugia. Livorno terzo nonostante la crisi

Non solo Serie A e Serie B. La FIGC ha rivelato con un documento ufficiale riferito all’anno solare 2020, anche quanto i club di Serie C abbiano speso per le commissioni degli agenti. Una cifra che supera i quattro milioni di euro e che vede Novara, Perugia e Livorno sul podio. A dettare sorpresa è proprio la società toscana che nonostante la crisi societaria ha sborsato oltre 300mila euro per le commissioni, più della Ternana dominatrice del Girone C. Nelle prime dieci trovano spazio anche Triestina, Alessandria, Pro Vercelli, Palermo e Feralpisalò – tutte con oltre 200mila euro spesi – mentre il Catanzaro chiude con 195mila euro. Due le società che non hanno fornito i dati, Sambenedettese e Grosseto, mentre sono ben sette - Lecco, Matelica, Monopoli, Paganese, Pergolettese e Vibonese – le squadre che non hanno speso nemmeno un euro di commissioni. Questa la top ten:

1. Novara € 407.229,78

2. Perugia € 380.593,53

3. Livorno € 309,464,75

4. Ternana € 283.675,00

5. Triestina € 268.552,57

6. Alessandria € 220.070,00

7. Pro Vercelli € 204.427,65

8. Palermo € 203.990,09

9. Feralpisalò € 201.095,60

10. Catanzaro € 195.649,00