Cosenza, Moretti: "Qui sto davvero bene, mi farebbe piacere restare"
Andrea Moretti, difensore del Cosenza, ha parlato del momento della squadra e delle ambizioni stagionali in un’intervista a La Gazzetta del Sud.
Nonostante il controsorpasso della Salernitana, il centrale non perde fiducia: «Certo, possiamo ancora giocarcela. Non ci precludiamo nulla», spiegando come il gruppo affronti ogni partita come una finale. L’obiettivo, nelle sei gare rimanenti, è raccogliere il massimo possibile prima di fare i conti.
Sul prossimo avversario, Moretti si aspetta una sfida dura contro un Latina ferito dopo la sconfitta in Coppa Italia: «Si presenteranno con l’intenzione di vendere cara la pelle, ma lo sappiamo bene: ci attende un’altra battaglia». Un atteggiamento che, sottolinea, accomuna tutte le squadre che affrontano il Cosenza.
Spazio poi al pensiero per la Triestina, retrocessa aritmeticamente: «Sono molto amareggiato, è una piazza importante e merita altre categorie», dice, mostrando rammarico per l’esito della stagione.
Sul futuro, Moretti apre alla permanenza: «Qui mi sono trovato bene, mi farebbe piacere restare», pur ammettendo che il mercato resta imprevedibile. Infine, una suggestione: una possibile finale playoff contro il gemello Lorenzo. «Ne abbiamo parlato, sarebbe un’emozione speciale».
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.