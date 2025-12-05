Triestina, Moretti: "Non facciamo calcoli, dobbiamo trovare continuità"

Intervistato da Il Piccolo, Andrea Moretti difensore della Triestina, ha parlato del momento del club alabardato: "A livello di morale il successo sulla Pro Patria è servito molto, è stato importante perché era da un po’ che non vincevamo. Ma anche prima noi siamo sempre stati compatti e molto uniti nell’obiettivo comune. Certo, la vittoria ha fatto piacere, ma stiamo già pensando al prossimo impegno".

A proposito, che partita vi aspetta con la Giana?

"Per noi ora è fondamentale trovare continuità, ma avremo di fronte una squadra solida, forte, esperta della categoria, per giunta sul suo campo che come sappiamo è difficile. In poche parole sarà una battaglia".

Riuscire ad arrivare almeno a quota zero alla fine del girone di andata sarebbe un buon stimolo per il ritorno?

"Di certo l’obiettivo da qui a fine anno, ovvero nelle ultime tre partite, è di fare più punti possibili e quella è la cosa che ci preme più di tutte. In realtà non facciamo calcoli o tabelle, come ci dice anche il mister il nostro unico pensiero è la prossima partita e così via, match dopo match".