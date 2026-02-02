Ufficiale
Cosenza, rinforzo in difesa: dalla Triestina arriva in prestito Andrea Moretti
Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dalla Triestina il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Moretti. Il difensore si trasferisce a Cosenza a titolo temporaneo fino a fine stagione.
