TMW Triestina, Moretti rifiuta Cosenza e Crotone: resta per tentare l'impresa

Andrea Moretti non si muove. Il difensore centrale classe 2002, nonostante il forte interesse di Cosenza e Crotone, ha deciso di restare a Trieste e di provare l’impresa insieme alla Triestina, anche nel momento più buio della stagione.

Una scelta tutt’altro che scontata, vista una situazione di classifica drammatica: gli alabardati sono riusciti a colmare i 23 punti di penalizzazione soltanto nell’ultimo turno e oggi si trovano a quota 1 punto, ancora in piena emergenza sportiva e societaria.

Moretti, però, ha scelto la strada più difficile. Non è una novità: già la scorsa estate era stato l’unico a presentarsi regolarmente in ritiro, mentre molti altri erano in vacanza e il futuro della Triestina appariva appeso a un filo, con lo spettro del fallimento sempre più concreto.