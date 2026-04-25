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Crotone, Longo: "Non dobbiamo commettere l'errore di sottovalutare la partita"

Crotone, Longo: "Non dobbiamo commettere l'errore di sottovalutare la partita"TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 14:49Serie C
Andrea Piras

In vista della gara contro il Latina, il tecnico del Crotone Emilio Longo ha parlato in conferenza stampa: "Sarà una partita particolare sul piano motivazionale, però non dobbiamo commettere l'errore di sottovalutare l'evento, anche per mantenere alta la concentrazione in vista dei prossimi impegni. Abbiamo un campionato da onorare e potrebbero esserci delle rotazioni. I giocatori dovranno essere bravi a cogliere l'opportunità perché c'è bisogno di tutti, se poi saremo virtuosi e faremo un cammino lungo nei playoff. Gli infortunati? Novella non sarà della partita, Gallo e Gomez li valuteremo nelle prossime ore, inoltre vorrei preservare Maggio e Armini perché sono in diffida. A quest'ultimo voglio fare pubblicamente i complimenti perché ha dimostrato maturità nell'approcciarsi ad un ruolo di subalternità in alcuni momenti.

La scorsa estate avevamo detto che volevamo fare qualcosa di straordinario dietro le tre corazzate che, ad oggi, hanno rispettato i pronostici iniziali. Quando ho fatto quelle valutazioni avevo ancora in squadra un giocatore come Tumminello, che nella scorsa stagione ha segnato 19 reti, avevo ancora in squadra Oviszach. Il vantaggio è che ci conosciamo meglio rispetto alla scorsa stagione, però bisogna anche dire che la squadra è stata cambiata per il 50% e questo vantaggio strutturale non l'abbiamo potuto sfruttare perché abbiamo avuto bisogno di tempo per integrare i nuovi arrivati. Probabilmente se avessimo mantenuto nove undicesimi della squadra non avremmo dovuto insegnare tante cose perché i meccanismi sarebbero stati più rodati. Nel girone d'andata sono state tre partite, con Monopoli, Cavese e Trapani, a compromettere la classifica e non renderla eccellente ma in tutte le altre gare abbiamo sempre meritato di prendere almeno un punto.

Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. I parallelismi con gli spareggi passati lasciano un po' il tempo che trovano perché, fino a qualche anno fa, i playoff li disputavano poche squadre e non 28 come succede ora. Con questa formula si gioca un vero e proprio torneo addizionale e una squadra che parte dall'inizio, come noi, deve fare una striscia positiva di dieci giornate. Il format attuale non premia sempre la squadra più forte ma quella che ha trovato lo stato di forma ideale in quel momento ed è ciò che dovremo fare anche noi"

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