Crotone, Longo è chiaro: "Il nostro futuro è nei 90 minuti di domani contro l'Audace Cerignola"

Dopo la pesante sconfitta contro il Latina all'ultima di campionato, domani sera, per il primo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C, il Crotone torna tra le mura amiche dello 'Scida', dove affronterà l'Audace Cerignola in una sfida secca che vede i calabresi in vantaggio con due risultati su tre grazie alla posizione di classifica maturata nella regular season.

Non sarà comunque facile il match, del quale, nel corso della conferenza stampa odierna, ha parlato il tecnico rossoblù Emilio Longo: "Dovremmo continuare sulla strada della continuità, abbiamo trovato una stabilità tattica importante - riporta ilrossoblu.it -. Nel corso di questi spareggi ogni il minimo errore può essere pagato caro, dobbiamo quindi portare in campo la nostra identità, anche perché è arrivato il momento di far vedere quello che siamo, con la capacità di essere equilibrati. Quello che è successo domenica non mi è piaciuto, ma devo rappresentare anche quello che la squadra ha fatto nel resto del campionato".

Sul match: "Domani lo spirito di sacrificio sarà alla base di quello che faremo, è vitato pensare al doppio risultato, perché anche l'Audace Cerignola è una squadra collaudata. Non esistono partite successive, il nostro futuro è nei 90 minuti di domani".