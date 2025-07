Roma, Pellegrini è stato offerto alla Juve: no dei bianconeri a uno scambio con McKennie

Lorenzo Pellegrini è ancora fermo ai box a causa di un infortunio. Secondo quanto riportato da Leggo, il centrocampista della Roma è stato offerto alla Juventus nell'ambito di uno scambio con Weston McKennie, ma i bianconeri hanno risposto in modo freddo all'ipotesi, spiegando che non hanno intenzione di proseguire nelle trattative.

Resta da risolvere quindi la questione legata alla permanenza del capitano. L'interesse di altre società non manca, ma non si registrano tentativi concreti per strapparlo ai giallorossi. La situazione è in continua evoluzione, con l'ex Sassuolo che ancora non ha avuto modo di convincere Gasperini. Sicuramente l'occasione ce l'avrà in futuro e chissà che non possa portare a un nuovo accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.

Il classe '96 vanta in carriera 316 presenze e 55 gol con la Roma oltre a 54 gettoni e 11 reti con il Sassuolo. Lo statunitense invece ha collezionato 182 incontri e 18 centri con la Juventus, 91 partite e 5 gol con lo Schalke 04 e 20 match con il Leeds.