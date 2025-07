Juve, retroscena Douglas Luiz: ieri ha chiesto scusa a Tudor, al suo staff e ai compagni

C'è una novità per quanto riguarda Douglas Luiz e riguarda il suo atteggiamento nel giorno in cui è tornato alla Continassa. Secondo la ricostruzione de La Stampa, il brasiliano ieri avrebbe chiesto scusa a tutti per aver disertato il raduno ed essersi presentato con 4 giorni di ritardo. Ha parlato con Igor Tudor, il suo staff e i compagni di squadra. Ovviamente la società bianconera prenderà provvedimenti pesanti nei suoi confronti, ma non c'è alcune intenzione di metterlo fuori rosa.

Inevitabilmente ha svolto un programma personalizzato e continuerà a farlo finché non sarà in grado di mettersi al pari con i compagni, al lavoro da giovedì scorso. Ovviamente il direttore generale Damien Comolli e il direttore tecnico François Modesto proseguono a dialogare con il suo entourage, nella speranza di trovare un accordo per la sua cessione. L'ex centrocampista dell'Aston Villa non ha aperto a campionati che non ritiene competitivi e così non ha ricevuto proposte di acquisto a titolo definitivo.

O meglio, non è facile immaginare che possano pervenire alla Vecchia Signora, questo perché la Juventus chiede ancora 40 milioni di euro. Il 27enne però è un separato in casa, tutti sanno che la volontà comune delle parti è quella di separarsi.