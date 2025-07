Ufficiale Siracusa, rinforzo in difesa: preso l'ex Pianese Federico Pacciardi

Rinforzo in difesa per il Siracusa. Tramite i propri canali il club aretuseo ha annunciato di aver ingaggiato l'esperto difensore Federico Pacciardi. Il classe '95 era svincolato dopo l'ultima esperienza alla Pianese ed è già a disposizione di mister Turati.

Intanto il Siracusa guarda in casa Sorrento per rafforzare l'attacco: Guadagni nel mirino

Il Siracusa, club neo promosso in Serie C, guarda in casa Sorrento per rafforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto raccolto da TMW il club aretuseo avrebbe messo nel mirino Giuseppe Guadagni, esterno offensivo classe 2001 in forza al Sorrento dal 2024.

Nella passata stagione l'esterno destro ha messo insieme 31 presenze totali fra campionato e Coppa Italia Serie C per un totale di 2190 minuti giocati. Per lui anche una rete e ben 6 assist.