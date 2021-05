D'Agostino e i playoff: "Avellino in campo per vincere. Ce la giocheremo con tutti"

Ospite di IrpiniaNews il presidente dell’Avellino Angelo D’Agostino ha parlato della prossima avventura ai playoff della formazione di Piero Braglia: "Secondi o terzi non ci implica tantissimo, dobbiamo solo arrivare bene, preparati mentalmente e fisicamente. Cosa mi aspetto? Mi aspetto di fare bene. Ci arriviamo da terzi, nel lotto delle squadre favorite. Chiaramente partecipiamo per vincere, ci mancherebbe. Io penso che possiamo giocarcela fino alla fine contro tutte. Faremo un ritiro da giovedì, probabilmente staremo un pò lontani da Avellino per far trovare tranquillità e serenità alla squadra. Ai playoff andremo per vincere, ho voluto Braglia a tutti i costi perchè si poteva pensare di arrivare dove siamo arrivati e poi fare i playoff in maniera forte, come ha dimostrato il mister in passato. Conosciamo le avversarie, sono forti, ma non temiamo nessuno e ce la andremo a giocare".