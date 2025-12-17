TMW De Falco pronto al salto fra i professionisti: il portiere classe 2006 richiesto in B e in C

Il talento di Christian De Falco, portiere classe 2006 dell’Igea Virtus, non è passato inosservato. Le ottime prestazioni dell’estremo difensore hanno attirato l’attenzione di diversi club professionistici, tra Serie B e Serie C.

Secondo quanto raccolto da TMW, nelle ultime settimane sarebbero arrivate richieste di informazioni da parte di Benevento, Virtus Entella, Cittadella, oltre a Trapani e Pescara, segnale concreto dell’interesse crescente attorno al giovane portiere.