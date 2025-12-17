TMW
De Falco pronto al salto fra i professionisti: il portiere classe 2006 richiesto in B e in C
TUTTO mercato WEB
Il talento di Christian De Falco, portiere classe 2006 dell’Igea Virtus, non è passato inosservato. Le ottime prestazioni dell’estremo difensore hanno attirato l’attenzione di diversi club professionistici, tra Serie B e Serie C.
Secondo quanto raccolto da TMW, nelle ultime settimane sarebbero arrivate richieste di informazioni da parte di Benevento, Virtus Entella, Cittadella, oltre a Trapani e Pescara, segnale concreto dell’interesse crescente attorno al giovane portiere.
Articoli correlati
Altre notizie Serie B
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
Le più lette
1 Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile