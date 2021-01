De Respinis e la scelta di Piacenza: "A Sesto poco spazio. Qui mi hanno voluto ds e mister"

Alessandro De Respinis, neo acquisto del Piacenza, ha raccontato i perché della sua scelta di lasciare la Pro Sesto per approdare in Emilia attraverso le colonne di TMW: "A Sesto stavo bene, ma nelle ultime 10 partite avevo trovato poco spazio. Questo è per me un anno importante, particolare, e a Piacenza, dove mi volevano mister e Ds, avrei trovato più spazio".