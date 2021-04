Dg Pontedera: "Sorrido quanto sento parlare di 7° posto: prima pensiamo a centrare i playoff"

Come riferisce tuttoc.com, dalle colonne de La Nazione, è intervenuto il Dg del Pontedera Paolo Giovannini, che ha parlato del rush finale del campionato: "Per una volta mi sarebbe piaciuto sbagliarmi, ma purtroppo si sta verificando quanto avevo previsto quaranta giorni fa. Ossia che per entrare nei playoff ci vogliono 53 punti. Due lunghezze dietro a noi, a quota 48, c’è l’esclusione dagli spareggi, quindi se riusciremo a qualificarci con un punteggio minore, magari 51 o 52 punti, sarà soltanto perché si saranno verificati una serie di risultati a noi favorevoli. Mi vien da sorridere quando vedo o sento parlare di settimo posto: non abbiamo ancora centrato l’obiettivo di entrare nelle prime dieci, quindi è inutile guardare ancora più in là. Dobbiamo pensare soltanto ad una partita alla volta, e in queste ultime tre sfide dobbiamo tenerci ai livelli sui quali abbiamo disputato il campionato".