Ufficiale Entella, ecco Boccadamo dalla Pianese. E dalla Toscana fa rientro a Chiavari Reali

È attraverso il comunicato che di seguito riportiamo integralmente, che la Virtus Entella "comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Pianese le prestazioni sportive del calciatore Antonio Boccadamo (nato a Taranto il 24 luglio 1999).

Boccadamo, esterno ambidestro, nella prima parte della stagione ha militato nella Pianese dove ha collezionato 21 partite, segnato un gol e fornito 7 assist.

Ad Antonio un caloroso benvenuto a Chiavari da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella".

Fa seguito anche il comunicato della Pianese: L’US Pianese comunica di aver raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Antonio Boccadamo alla Virtus Entella. La società desidera esprimere la propria gratitudine ad Antonio per la professionalità, la dedizione e il contributo offerto in questo anno e mezzo con la maglia delle zebrette. Durante questo periodo, il suo apporto si è rivelato decisivo nella storica promozione in Serie C e in questa prima parte di stagione. Ad Antonio va l’augurio per un futuro ricco di soddisfazioni, sia a livello personale che professionale.

Contestualmente, l’US Pianese rende altresì noto di aver interrotto prima della scadenza il prestito del calciatore Stefano Reali, che pertanto fa ritorno alla stessa Virtus Entella. Anche a Stefano la società rivolge i propri ringraziamenti e il suo miglior in bocca al lupo per il prosieguo di carriera".