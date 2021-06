esclusiva Ag. Lucenti: "Rinnovo con la Pergolettese in stand by. Ma ci sono altri club"

Intervistato dalla nostra redazione il procuratore Marco Tropea ha fatto il punto sulla situazione di Matteo Lucenti, difensore centrale classe ‘92 in scadenza con la Pergolettese dove in questa stagione ha collezionato 15 presenze con un assist: “La situazione è attualmente in stand by con il club che comunque è intenzionato a prolungare il rapporto. Però, essendo il ragazzo vicino allo svincolo, stanno arrivando richieste anche da altre squadre di Serie C e stiamo valutando cosa sia meglio fare”.