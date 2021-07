esclusiva Dg Pontedera: "Piana, Bruzzo e Semprini in uscita: scelte di programmazione"

Prosegue a ritmi serrati il mercato del Pontedera, che dopo aver regalato a mister Maraia i primi innesti, ha raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto con capitan Caponi.

Per un punto della situazione sul momento dei granata, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato il Dg Paolo Giovannini.

Il tanto atteso rinnovo, nonostante le sirene di Palermo, è arrivato: Caponi rimane in granata.

"C'è stata da parte di Andrea qualche settimana di perplessità, dopo stagioni su alti livelli sono legittime le aspettative, ma io non ho mai avuto la sensazione di perderlo, e mai ho pensato a un profilo alternativo per sostituirlo: attendevo solo la sua risposta. L'accordo economico c'era già da tempo, e sono felice di come sia andata".

Capitolo volti nuovi: a che punto è il vostro mercato?

"Siamo già operativi, stiamo valutando un profilo per l'attacco e lavorando con l'Empoli per l'arrivo di un portiere e il rinnovo di Matteucci: con la formazione azzurra abbiamo costruito un ottimo rapporto, una bella collaborazione. Chiaro però che stiamo puntando anche sul nostro settore giovanile, che deve essere una risorsa in più per la prima squadra, i ragazzi vogliamo crescerli anche in casa. Poi saranno ovviamente delle uscite, che permetteranno altre situazioni in entrata".

A chi si riferisce?

"Innanzitutto a Semprini e Bruzzo, ai quali è già stata comunicata la nostra volontà. Ma sia chiara una cosa, non è una bocciatura per nessuno dei due, anzi, a Semprini siamo disposti anche a rinnovare il contratto e mandarlo in prestito, è puramente una questione di percorso da portare avanti: vogliamo proseguire quanto fatto finora, e nel momento in cui abbiamo intrapreso un dato cammino loro erano altrove. È solo questo, l'aspetto tecnico e umano dei due ragazzi non si discute. Come non si discute quello di chi è passato da Pontedera, ragazzi che seguo con molto affetto: faccio l'esempio di Calcagni. Il suo addio non è stato per demerito, ma per varie contingenze, e lui è stato bravo a ricostruirsi una carriera di tutto rispetto. Il calcio è questo, ci sono percorsi condividi e scelte di programmazione da fare".

Chiarita la questione Semprini e Bruzzo, si apre quella di Piana...

"Piana ha una situazione diversa: andrà in scadenza, ma abbiamo un accordo di massima grazie al quale può liberarsi dal Pontedera a una cifra irrisoria. Il ragazzo è il suo entourage si stanno guardando intorno, noi aspettiamo. Come aspettiamo l'evolversi della situazione legata a Bruzzo, che potrebbe rimanere a Potenza, lavoriamo in tal senso: confermo l'interesse che ho per Tempesti, ma senza l'uscita di Bruzzo diventa difficile imbastire una trattativa, si creerebbe anche un problema numerico oltre che un danno per i calciatori stessi che avrebbero poi meno prospettive".

A proposito di prospettive. Ai tempi della Lucchese scoprì Di Lorenzo: sta figurano bene in Nazionale?

"Con un collettivo che funziona diventa scomodo parlare dei singoli: ma le prestazioni collettive eccellenti sono la somma di quelle singole. Sono molto felice per lui e per la sua famiglia, Giovanni ha avuto quando meritava, e mi meraviglio che dopo il fallimento della Reggina la A e la B non si siano buttate su di lui. Ricordo ancora quando a 15 anni lo facemmo esordire a Lucca, per poi trasferirlo a Reggio Calabria in A, dal presidente Lillo Foti... poi lo aiutai ad andare a Matera: sul terrazzino degli uffici del Mannucci, con Grassi e Cesaretti che lo invitavano ad andare in campo con loro, facevamo tante telefonate. Fortunatamente i lucani si convinsero a prenderlo, e da lì è partita la scalata".