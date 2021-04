ESCLUSIVA TMW - Giana, Montesano: "Quota salvezza oltre 40 punti. Con 2 vittorie saremmo messi bene"

esclusiva Giana, Montesano: "Quota salvezza oltre 40 punti. Con 2 vittorie saremmo messi bene"

Un pari, quello di Grosseto, arrivato dopo quattro vittorie consecutive, che non ha però scalfito né l’umore né lo strepitoso cammino che la Giana Erminio ha intrapreso quando si è accorta che rimboccarsi le maniche e marciare a testa bassa era l’unica cosa da fare.

E a confermare il tutto è stato il difensore biancazzurro Andrea Montesano, che ha così parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: “Il ruolino di marcia rimane positivo, nelle ultime cinque partite abbiamo conquistato 13 punti, anche se per lo scorso fine settimana rimane il rammarico di due punti persi: eravamo in vantaggio, ma con un solo gol la gara non era chiusa, e purtroppo loro hanno trovato il pari. Ma ci siamo dimostrati in salute, forti, con tante consapevolezze che i punti ci hanno ridato: la quota salvezza è probabilmente fissata oltre i 40 punti, ma altre due vittorie ci metterebbero in una buona posizione. E questo è ciò che dobbiamo fare: conquistare punti, sempre”.

Il fatto che possiate dire di aver tutto nelle vostre mani è di aiuto?

“Dobbiamo solo pensare a noi stessi, indipendentemente da tutto il resto. Come ho detto conta solo far punti, senza preoccuparsi di cosa fanno dietro. E ovviamente di punti è sempre meglio prenderne tre, già a partire da domenica”.

Quando vi attende lo scontro diretto con l’Olbia…

“Statisticamente il “Nespoli” è un campo un po’ infausto per noi, ma siamo carichi, ed è questo che conta. Sappiamo che loro giocheranno oggi un recupero, ma non credo conti una partita in più, non è il riposo che fa la differenza ma l’adrenalina. E’ un torneo un po’ strano”.

Come si vive la classifica anche in virtù di tutti gli asterischi dati dalle gare da dover recuperare?

“Io probabilmente avrei preferito uno stop momentaneo del torneo per permettere alle squadre di recuperare le gare rinviate, e arrivare poi a 4-5 giornate dal termine con una situazione uguale per tutti, con lo stesso numero di gare da giocare. Però il Covid-19 ha creato strane dinamiche, condiziona pesantemente, noi dobbiamo solo adattarci ai ritmi imposti”.

I tifosi della Giana invece dovranno adattarsi anche a un Montesano goleador? Da difensore centrale sono già due!

"E pensare che a Grosseto avrei pure potuto far doppietta! (ride, ndr) E' chiaro che è stata una grande emozione, un gol che dedico alla squadra, alla mia famiglia e alla mia fidanzata Roberta, ma come dicevo prima mi dispiace per il pareggio. Sono soddisfatto, la strada presa è quella giusta, ma preferisco vincere e far fare gol a qualche altro piuttosto che segnare e non portare a casa l'intera posta in palio".