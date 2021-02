esclusiva Livorno, Heller: "Maurya sta parlando con Sicrea. Io tratto con Favilla"

Nuovi sviluppi nella vicenda riguardante il Livorno, che sarebbe finito nel mirino dell'imprenditore americano ma di origini indiane Yogesh Maurya, che ieri si è presentato nella sede del club dove ha incontrato prima l'Ad Silvio Aimo e poi parte della dirigenza, e si è dopo interessato ai documenti della società per capirne lo stato finanziario, visto che sarebbe interessato a rilevarne le quote.

Per capire la situazione, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, hanno contattato il presidente degli amaranto Giorgio Heller: "Non mi sto occupando io della trattativa con il sig. Maurya, che, a quanto ho capito, rileverebbe intanto le quote di uno dei soci, la Sicrea Costruzioni, che aveva posto l'opzione su quote che nessun altro socio ha rilevato e può quindi ora cederle liberamente. L'interesse credo però si allarghi poi anche ad altre quote, ma vedremo. Io sto curando la questione legata al Dott. Franco Favilla, che spero faccia le sue valutazioni in tempi rapidi, come serve al Livorno: ho intrattenuto e intrattengo rapporti con lui per capire se ci sono i margini per una trattativa che comunque non è ancora iniziata con gli altri soci. Ma so comunque che tutti sono disposti a sedersi intorno a un tavolo per parlare".