esclusiva Ternana, tre club di Serie A puntano Partipilo: la situazione

Festeggiata la promozione in Serie B e in piena lotta per la Supercoppa di Serie C, arrivano le prime sirene di mercato per Anthony Partipilo, trequartista classe 1994 della Ternana. Secondo quanto raccolto da TuttoMercartoWeb.com sul giocatore pugliese sono arrivati gli interessamenti di Sassuolo, Empoli e Sampdoria, con queste ultime attualmente in prima fila. L’idea, per entrambe, sarebbe quella di mettere sotto contratto il calciatore e lasciarlo in prestito a Terni anche il prossimo anno in Serie B.