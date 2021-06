Feralpisalò, Pavanel: "Ad Alessandria per giocarci le possibilità che ci siamo creati"

Il successo della gara di andata potrebbe essere determinante, perché adesso, alla Feralpisalò, basta anche un pareggio per staccare il pass per le semifinali playoff. Prima, però, lo step odierno, in quel di Alessandria, nella gara di ritorno del 2° Turno della Fase Nazionale degli spareggi di Serie C.

Del match, ai canali ufficiali del club gardesano, ne ha parlato il tecnico Massimo Pavanel: "Andiamo a buttar dentro tutto quello che abbiamo con grande fiducia, umiltà e di aver spostato, almeno un po', gli equilibri. Andiamo a giocarci le possibilità che ci siamo creati. C'è voglia di misurarsi e di fare una grande partita. Vedremo domani come andrà."