Firenze: "Padova rappresenta un punto di svolta e riscatto. Spero di restare a lungo"

vedi letture

Il neo centrocampista del Padova Marco Firenze ha parlato della scelta di scendere di categoria per rilanciarsi dopo l’esperienza al Novara: “Credo che la carriera di un giocatore sia talmente breve che non c’è tempo e modo di fare scelte sbagliate. Ho le mie colpe, ho fatto scelte che non si sono rivelate azzeccate e penso che se fossi rimasto a Crotone magari le cose sarebbero andate diversamente. Ruolo? Preferisco fare la mezzala, ma a Salerno ho fatto anche il quinto e a Venezia l’esterno alto, ho cambiato tanto e mi sono sempre dato da fare per venire incontro agli allenatori. - continua Firenze come si legge sul sito del club – Padova rappresenta per me un punto di svolta e di riscatto e spero di fermarmi qui qualche anni in più perché c’è voglia di fare qualcosa di importante”.