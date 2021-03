FOCUS TMW - La Top 11 del Girone A di Serie C: Piace ok in tutti i reparti, Barba (Pontedera) sontuoso

focus La Top 11 del Girone A di Serie C: Piace ok in tutti i reparti, Barba (Pontedera) sontuoso

vedi letture

E' andata in archivio la 30^ giornata del Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Lecco-Grosseto 1-1

Olbia-Pistoiese rinviata per Covid-19

Carrarese-Livorno 4-2

Pontedera-Giana Erminio 1-0

Juventus U23-Pergolettese rinviata per Covid-19

Albinoleffe-Pro Patria 0-0

Lucchese-Pro Sesto 0-1

Pro Vercelli-Como 1-1

Piacenza-Alessandria 1-0

Renate-Novara 1-0

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 3-4-2-1:

Pissardo (Lecco): non sarà iper impegnato nell'arco dei 90', ma anche se fa poco... quel poco lo fa molto bene. Sul gol del pari grossetano è esente da colpe, e anzi, sul finale salva il risultato con un prodigioso intervento su Galligani.

Tafa (Piacenza): che sia Eusepi o Corazza la sostanza non cambia, due giganti dell'attacco sono completamenti annullati dal classe '98. Una difesa orfana di pezzi pregiati e con elementi adattati che si comporta più che egregiamente, ma tra tutti spicca appunto l'albanese che è quello con più concentrazione e calma: ciò gli consente di non sbagliare davvero nulla.

Gorelli (Grosseto): l'attacco del Lecco è tra i più ostici della categoria, ma lui giganteggia a cospetto del tridente bluceleste. Non si registrano errori nella sua prova, di fatto senza sbavature. Ormai una certezza per i maremmani.

Auriletto (Pro Vercelli): nel momento di maggior spinta degli avversari, lui non molla un centimetro, e tiene a galla i suoi (che poi si riprendono). Sempre molto attento, sfiora il gol che avrebbe potuto significare la vittoria, ma questo gli viene perdonato perché, a Saro, battuto, salva un gol sulla linea, ed evita che a portare i tre punti a casa siano i lariani.

Barba (Pontedera): la classe, quella vera. E si vede. Non sbaglia un pallone, innesta tante situazioni offensive, e rimane sempre lucido anche nei momenti di maggior sofferenza dei suoi. Gli danno una gatta da pelare, ovvero gestire Palazzolo, ma lui nella marcatura e in fase di non possesso si rivela determinante, tanto da rabbonire il suo avversario e spezzare il gioco dei lombardi.

Palma (Piacenza): come festeggiare le 200 presenze tra i pro, se non con l'ennesima prestazione stratosferica? Il gioco dei biancorossi passa sempre dà ai suoi piedi, un mix di sostanza e concretezza oltre che qualità, e in parecchie azioni offensive ci mette lui la firma: non ultimo, quando si inventa il contropiede che porta poi al gol.

Luci (Carrarese): si adatta più a sinistra, ma l'esperienza in tal senso fa la differenza. Perché sia chiaro, la Carrarese soffre, e lui deve prendere le redini di un match in salita: ma è vispo e intelligente tatticamente nel leggere le situazioni con largo anticipo, e riesce così a bloccare per la maggior parte di volte gli avversari.

Gatto (Como): sempre sugli scudi il duttile calciatore lariano, e spesso decisivo per i suoi. Quando parte sulla fascia diventa complicato contenerlo, solo il crampi intorno alla metà della ripresa lo fermano: prima, però, riesce a togliersi la soddisfazione del gol.

Bocic (Pro Sesto): tanto dinamismo per il trequartista, che svaria bene su tutto il fronte offensivo, anche con tanto lavoro di sacrificio per recuperare palloni anche metri più indietro. Cresce durante i 90', e nella ripresa è decisivo per la vittoria: si procura il rigore e lo trasforma, permettendo ai lombardi di avvicinarsi ulteriormente alla salvezza.

Galazzi (Piacenza): adattato sulla trequarti, soffre un po' la posizione, ma una volta siglato il gol entra in fiducia e diventa devastante. Alla difesa alessandrina crea solo costanti problemi, difficile imbrigliarlo, tanto da far sfiorare ai suoi il raddoppio. Peccato che Pedona sprechi tutto...

Ruocco (Giana Erminio): che è un classe 2001 lo si vede dalla distinta, in campo fa scintille come fosse un veterano. Impressionante. Duella e battaglia con malizia e senza paura, si inserisce costantemente nei pertugi che il Pontedera concede, e quando non ci sono... se li inventa. Sfiora anche la rete del pari, con un imperioso stacco di testa, ma senza fortuna.